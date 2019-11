Eskiyörük’ten 'Salihli’de ilçe bazlı kooperatif kurun' tavsiyesi

1 milyar dolarlık et

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen 'Kooperatifçilik ve Tire Süt’ün Başarı Öyküsü' konulu konferansta konuşan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, kooperatiflerin başarıya ulaşması yolunda atılması gerekli adımları paylaştı. Eskiyörük, tarımdaki pek çok olumsuz gelişmeye rağmen umutsuzluğa düşülmemesi tavsiyesinde bulundu ve aynı çatı altında toplanmanın yararlarını anlattı.

İzmir’in Tire ilçesinde 2 bine yakın üreticinin ortaklığı ile faaliyet gösteren ve son yıllardaki çalışmalarıyla her kesimin takdirini kazanan Tire Süt Kooperatifi’nin başarı hikayesini Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük anlattı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen, “Kooperatifçilik ve Tire Süt’ün Başarı Öyküsü” konulu konferansın açılış konuşmasını yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli’nin tarım alanında yüksek potansiyele sahip olduğunu, fakat bu ürünlerin iyi değerlendirilemediğini kaydetti. Salihli’nin süt üretiminde Kula ile başa baş olduğunu ve günlük 130 ton süt üretildiğine dikkat çeken Yüksel, 8 süt işleme tesisinde çevreden toplananlarla birlikte 430 ton süt işlendiğini anlattı.

Kooperatiflerin piyasada denge unsuru olduğu görüşünü savunan Yüksel, “Bu yıl TARİŞ piyasayı dengeledi. TARİŞ üzüme 10 TL vermeseydi, üretici 7 TL’den satmak zorunda kalırdı. Bu yüzden kooperatifçiliğin önemine inanıyoruz. Tire Süt’ün kooperatifçilikteki başarısının bizim ilçemizdeki kooperatiflere ve üreticilere de ilham olmasını diliyoruz. Salihli’de kurulacak kooperatife de her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.



"Kurtuluş kooperatifleşmede"

Tarımda girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ve çiftçinin bu düzende tek başına ayakta kalmasının iyice zorlaştığını belirten tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, kooperatifleşmenin yararlarını şöyle anlattı: “Kooperatifler üretim maliyetlerini düşürdüğü gibi, üretimi kayıt altına alacak, pazarlama sorunu çözülecek, gıda güvenliği sağlanacak ve kırsalda göç önlenecektir. Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Çünkü güvencesi olmayan bir iş olarak görülüyor. Kooperatifleşmenin önemi Tire Süt örneğiyle iyice ortaya çıktı. Pek çok ilden ve ilçeden davetler alıyoruz. Biz yol göstermekten mutluluk duyuyoruz.”

Son yıllarda kooperatifçiliğin yaygınlaşmaya başladığını ve bunun sevindirici olduğunu belirten Eskiyörük, ithalatla piyasanın terbiye edilmesinin mümkün olmadığını, planlı tarım ve çiftçinin birlikte hareket etmesinin olumlu sonuçlar yaratacağını vurguladı. Tire Süt Kooperatifi’nin ilçe bazlı bir kooperatif olduğuna dikkat çeken Eskiyörük, konferansın sorucevap bölümünde sorulara içtenlikle cevap vererek, Salihli’de de ilçe bazında kooperatif kurulması önerisinde bulundu.

Mahmut Eskiyörük, “Anladığım kadarıyla Salihli’de köylerde tarımsal kalkınma kooperatifleri var. Salihli merkezli bir kooperatif kurmalısınız. Birlik olmakta fayda var. Tire’de köylerde birçok kooperatif vardı. Şu anda neredeyse tamamı bizim bünyemizde toplandı. Ne kadar birlik, o kadar başarı olur.” şeklinde konuştu. Tire Süt Başkanı Eskiyörük, Salihlililere yumurta kooperatifi kurmaları önerisinde bulunarak, “Bizim satış büfelerimiz var. Yumurta kooperatifi olursa, sizin yumurtalarınızı da orada satabiliriz. Kooperatiflerin ürünleri raflarda daha kolay yer buluyor” tavsiyesinde de bulundu.

