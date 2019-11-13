Akhisarspor'da 2 fire

Kanlı düğün planlıymış! Her iki taraf da düğüne çağırılınca...

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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TFF 1'inci Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor, milli maçlar için takıma verilen izinden sonra antrenmanlara 2 fireyle başladı. Yeşil-siyahlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Cikalleshi ve yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan Musa Nizam, 3 hafta takımdan ayrı kalacak. Cikalleshi, sakatlığına rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçlarının kadrosuna arkadaşlarına moral vermek için katıldı. Milli ara dönüşü Altay maçını kaçıracak ikilinin daha sonra antrenmanlara başlaması bekleniyor.



MANİSA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:18

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