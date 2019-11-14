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Fabrikadaki işini bıraktı, süs tavuğu yetiştiricisi oldu

DHA

- MANİSA'da yaşayan Emrah Bilgi'nin (32), 9 yıl önce hobi amaçlı aldığı 'orman tavuğu' olarak da bilinen 'Brahma' cinsi horoz ve tavukları, geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasındaki işini de bırakan, beslediği horozlarla katıldığı güzellik yarışmalarında birincilikleri bulunan Bilgi, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalardan toplam 200 bin lira kazandığını belirterek, "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35 ile 40 liradan satılıyor" dedi.

- MANİSA'da yaşayan Emrah Bilgi'nin (32), 9 yıl önce hobi amaçlı aldığı 'orman tavuğu' olarak da bilinen 'Brahma' cinsi horoz ve tavukları, geçim kaynağı oldu. Çizme fabrikasındaki işini de bırakan, beslediği horozlarla katıldığı güzellik yarışmalarında birincilikleri bulunan Bilgi, geçen yıl sattığı tavuk, horoz ve yumurtalardan toplam 200 bin lira kazandığını belirterek, "Bu tavukların yumurtaları iriliğine göre 35 ile 40 liradan satılıyor" dedi.
Şehzadeler ilçesine bağlı 1900 nüfuslu kırsal Selimşahlar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Emrah Bilgi, 2010 yılında kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı. Bunun için de Cochin ve Malay ırkının melezlenmesi ile elde edilmiş, bir Asya ırkı olan, güzel ve gösterişli duruşları ile dikkat çeken 'Brahman' cinsi tavuk ve horozlara yöneldi. 3 bin lira kredi çekerek, Romanya'dan 'Brahman' cinsi 3 tavuk civcivi ve 1 horoz getirtip, tek katlı evinin bahçesinde yaptığı kümeste yetiştirmeye başladı. Civcivler yetişip tavuk oldu. Zamanla tavuk ve horozlarının sayısını çoğaltan Bilgi, yumurtaları ve yavrularını satmaya başladı. Bunun üzerine Bilgi, işi daha da büyütüp, evinin 100 metrekarelik bahçesindeki kümesi de genişletti.
FABRİKADAKİ İŞİNDEN İSTİFA ETTİ
Bilgi, 5 yıl önce çizme fabrikasındaki işinden istifa edip, kendisini tavuk ve horozlarına adadı. Aynı zamanda Türkiye Brahma Kulübü Başkanı ve Selimşahlar Mahallesi Muhtarı da olan Bilgi, yetiştirdiği tavuk ve horozlarla yarışmalara katıldı. Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 2018 yılı Ocak ayında İstanbul'da düzenlenen Ulusal Güzellik Yarışması'nda 'Sancak' isimli 'Brahma' cinsi horozuyla birincilik elde etti. Ertesi yıl yine aynı federasyon tarafından İzmir'in Menemen ilçesindeki Göl Park'ta düzenlenen yarışmaya, bu defa yaşadığı mahalleden esinlenerek 'Selimşah' ismini verdiği horoz yavrusu ile katılan Bilgi, yine birinci oldu. Yarışmada birinciliği kazanan horozu 'Sancak'ı 5 bin 500 liraya sattığını belirten Bilgi, şunları söyledi:
"Bu işe başlamadan önce ailemi düşündüm. 'Tavuk ve horozlar, çocuğuma zarar verir mi?' diye aklımdan geçirdim. Ama araştırdığımda 'Brahma' cinsi tavuk ve horozların uysal olduğunu ve güzelliği için beslendiğini öğrenince hemen 3 yavru tavuk ve 1 horoz alıp büyüterek, bu işe başladım. Görüntü olarak heybetli olmaları ve yaklaşık 78 kiloya kadar ulaştıkları için kümes hayvanları arasında 'Brahma' cinsi dikkati çekiyor. Boyları 95 santimetre, ağırlıkları ise 78 kiloya kadar ulaşabiliyor. İnsanlar, bu tavuk ve horozların fiyatlarını duyunca çok olduğunu düşünüp, 'Kuzu mu satıyorsun?' diyorlar ama bize göre, bunlar çok değerli hayvanlar."
YUMURTASI VE YAVRULARI YURT DIŞINA BİLE SATILIYOR
İşini severek yaptığını ve hayvanlarına özenle baktığını dile getiren Bilgi, "Bu hobim sayesinde geçimimi sağlamaya başladım. Bu hayvanların yumurtasını ve ürettiğim yavruları yurt içi ve dışında satıyorum. Bu cins tavuklar günde bir kez yumurtluyor. Yumurtasının tanesi iriliğine göre 35 ile 40 liradan satılıyor. Özellikle İran, Irak ve Azerbaycan'dan çok fazla talep var. Taleplere yetişemez hale geldim. Talep çok olduğu için fiyatları da yüksek. Bazen 1520 kişinin yumurta almak için sırada beklediği oluyor" diye konuştu.
Geçen yıl toplam 200 horoz ve tavuğunu sattığını belirten Bilgi, "Yumurtalarını da hesaba kattığımda 200 bin lira gibi bir kazancım oldu. Şu an toplam 50 tavuk ve horozum var. Bunların da sayısını arttırmak için çalışacağım" dedi.

MANİSA

14 Kasım 2019 Perşembe

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