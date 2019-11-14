AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyeti, tarihi Kurşunlu Han’da ağırladı. Tarihi yapıyı ve burada açılan geleneksel el sanatları kurslarını gezen konuklar, Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerini takdir etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve genel merkez yöneticileri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve eşi Tülin Çevik tarafından 520 yıllık geçmişe sahip olan Kurşunlu Han’da misafir edildi. Başkan Çelik, AK Parti'li kadınlara ilk önce tarihi yapı hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu: “520 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Kurşunlu Han, biz göreve geldiğimiz zaman hain FETÖ terör örgütünün elinde bulunuyordu. Kapıları halka kapalı, adeta örgütün bir karargahı olarak, çeşitli kumpasların kurulduğu bir yer olarak kullanılıyordu. Onları buradan tahliye etmenin bir tek yolu vardı o da tarihi Kurşunlu Han’ı restorasyon karşılığı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralamaktı. Biz de bunu yaptık. Kurşunlu Han, yaptığımız çalışmalarla, Manisa’mızın ve Şehzadelerin en önemli ve en etkin kullanılan, Kültür Sanat Merkezlerinden birisi haline geldi. Alanın tamamı hemşehrilerimizin yararlanabileceği çaylarını içip okuma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi ve Kültür Sanat ve Mesleki Kurslarının gerçekleştirilebileceği bir alan olarak tasarlandı. Kurşunlu Han bünyesinde atölyelerimiz var ve bu atölyelerde 28 geleneksel el sanatımız kursiyerlere öğretiliyor”

Manisa’nın kültür ve sanat merkezi haline gelen tarihi yapı hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Çelik, daha sonra misafirlerine geleneksel el sanatlarının öğretildiği kursları gezdirdi. Eğitmen ve kursiyerler ile bir araya gelen AK Parti'li kadınlar yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Tek tek atölyeleri ziyaret eden AK Parti'li kadınlar, yapılan çalışmalardan dolayı Şehzadeler Belediyesini takdir etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Şehzadeler Belediyesi’nin tarihi yapıyı günümüze kazandırıp, kapılarını halka açmış olmasından son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, Başkan Çelik’e hizmeti nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çam, “Geleneksel el sanatlarımızın gelecek nesillere öğretilmesi ve bu şekilde yaşatılmasını son derece önemsiyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu kurslarda öğrendikleri el sanatları, onlara ekonomik anlamda da bir yarar sağlayabilmektedir. Bu da bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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