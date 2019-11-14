AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı

İHA

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyeti, tarihi Kurşunlu Han'da ağırladı. Tarihi yapıyı ve burada açılan geleneksel el sanatları kurslarını gezen konuklar, Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerini takdir etti.

AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyeti, tarihi Kurşunlu Han’da ağırladı. Tarihi yapıyı ve burada açılan geleneksel el sanatları kurslarını gezen konuklar, Şehzadeler Belediyesinin hizmetlerini takdir etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve genel merkez yöneticileri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve eşi Tülin Çevik tarafından 520 yıllık geçmişe sahip olan Kurşunlu Han’da misafir edildi. Başkan Çelik, AK Parti'li kadınlara ilk önce tarihi yapı hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu: “520 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Kurşunlu Han, biz göreve geldiğimiz zaman hain FETÖ terör örgütünün elinde bulunuyordu. Kapıları halka kapalı, adeta örgütün bir karargahı olarak, çeşitli kumpasların kurulduğu bir yer olarak kullanılıyordu. Onları buradan tahliye etmenin bir tek yolu vardı o da tarihi Kurşunlu Han’ı restorasyon karşılığı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralamaktı. Biz de bunu yaptık. Kurşunlu Han, yaptığımız çalışmalarla, Manisa’mızın ve Şehzadelerin en önemli ve en etkin kullanılan, Kültür Sanat Merkezlerinden birisi haline geldi. Alanın tamamı hemşehrilerimizin yararlanabileceği çaylarını içip okuma faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kıraathanesi ve Kültür Sanat ve Mesleki Kurslarının gerçekleştirilebileceği bir alan olarak tasarlandı. Kurşunlu Han bünyesinde atölyelerimiz var ve bu atölyelerde 28 geleneksel el sanatımız kursiyerlere öğretiliyor”
Manisa’nın kültür ve sanat merkezi haline gelen tarihi yapı hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Çelik, daha sonra misafirlerine geleneksel el sanatlarının öğretildiği kursları gezdirdi. Eğitmen ve kursiyerler ile bir araya gelen AK Parti'li kadınlar yapılan çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Tek tek atölyeleri ziyaret eden AK Parti'li kadınlar, yapılan çalışmalardan dolayı Şehzadeler Belediyesini takdir etti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Şehzadeler Belediyesi’nin tarihi yapıyı günümüze kazandırıp, kapılarını halka açmış olmasından son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, Başkan Çelik’e hizmeti nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çam, “Geleneksel el sanatlarımızın gelecek nesillere öğretilmesi ve bu şekilde yaşatılmasını son derece önemsiyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu kurslarda öğrendikleri el sanatları, onlara ekonomik anlamda da bir yarar sağlayabilmektedir. Bu da bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

MANİSA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa TSO, Rize TSO heyetini ağırladı Rizeli heyet Manisa'nın önde gelen fabrikalarını ziyaret ederek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Manisa TSO, Rize TSO heyetini ağırladı Rizeli heyet ...
Tüm ülkede arttı, Ege Bölgesi'nde azaldı Türkiye’de nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 34 artarken, Ege Bölgesi'nde yüzde 13,9 azaldı
YEREL HABERLER Tüm ülkede arttı, Ege Bölgesi'nde azaldı Türkiye’de ...
Manisa'da 65 yıllık hastaneye ilk kez diyetisyen atandı
YEREL HABERLER Manisa'da 65 yıllık hastaneye ilk kez diyetisyen ...
Akhisarspor lige ağırlığını koyacak
YEREL HABERLER Akhisarspor lige ağırlığını koyacak
Vali Deniz Bakan Ersoy ile Manisa yatırımlarını görüştü
YEREL HABERLER Vali Deniz Bakan Ersoy ile Manisa yatırımlarını ...
Fabrikadaki işini bıraktı, süs tavuğu yetiştiricisi oldu
YEREL HABERLER Fabrikadaki işini bıraktı, süs tavuğu yetiştiricisi ...
Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu
Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan
YEREL HABERLER Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan
Başkan Kayda’dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kayda’dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ...
'Çanakkale 1915 Müzesi Tırı' Salihli’de
YEREL HABERLER 'Çanakkale 1915 Müzesi Tırı' Salihli’de
40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu 60 çiftçi, 14 milyon liralık ürün bedelini alamadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu Manisa'da müstahsil makbuzu karşılığında ürünlerini satan çiftçiler paralarını alamadığını iddia etti Çiftçilerden tarım ürünleri işletmesine suç duyurusu Avukat Hanife Gökmen Kanar: "Şirketin içinin boşaltıldığını öğrendik"
YEREL HABERLER 40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan ...
Kırkağaç’ta çakallar 15 keçiyi telef etti
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta çakallar 15 keçiyi telef etti
Başkan Ergün Ağrı'da
YEREL HABERLER Başkan Ergün Ağrı'da
Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi İş adamının tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtüldü
YEREL HABERLER Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi İş ...
Sarıgöl’de gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Sarıgöl’de gerçeği aratmayan tatbikat
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Akhisarspor'da 2 fire
YEREL HABERLER Akhisarspor'da 2 fire
Büyükşehir HİS göletleri bakımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir HİS göletleri bakımlarına devam ediyor
Başkan Çerçi halkla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi halkla buluştu
Eskiyörük’ten 'Salihli’de ilçe bazlı kooperatif kurun' tavsiyesi
YEREL HABERLER Eskiyörük’ten 'Salihli’de ilçe bazlı kooperatif ...
Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile büyüyor Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik: "2020 yılında ise ekonomik sürecin normalleşmeye başlamasıyla 2019 yılında kazandığımız ivmeyi sürdürmeyi ve çift haneli büyümeyi hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile ...
Hayvan tahliyesinde arbede Şehir merkezinde büyükbaş hayvan besleyen adam tahliye için gelen ekiplere karşı çıktı Polis ekiplerine kesici aletle karşı çıkan hayvan sahibi etkisiz hale getirilerek tahliye işlemi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hayvan tahliyesinde arbede Şehir merkezinde büyükbaş ...
Dr. Kaçar: "Diyabet kontrol altına alınırsa yol açacağı sağlık sorunları önlenebilir"
YEREL HABERLER Dr. Kaçar: "Diyabet kontrol altına alınırsa yol ...
Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Hastanede öğrencilerin gıda zehirlenmesi tatbikatı ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X