Üzüm üreticisi dünyaya açılmak için hava kargo istiyor Dünyanın 40 ülkesine ihracat yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri, ihracattan daha fazla pay alabilmek için hava kargo istedi Hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten üreticiler, Uzakdoğu pazarlarına da ulaşmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üzüm üreticisi dünyaya açılmak için hava kargo istiyor Dünyanın 40 ülkesine ihracat yapılan ...

İHA

Dünyanın 40 ülkesine ihracatı yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri, ihracattan daha fazla pay alabilmek için devletten hava kargo istedi. Hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten üreticiler, tırlarla yapılan ihracatta ürünlerin çoğunun bozulmasından dolayı pazar kaybı yaşandığını, hava kargo sayesinde Uzakdoğu gibi yeni pazarlarla ihracatın katlanarak artacağını söyledi.

Üzüm üreticisi dünyaya açılmak için hava kargo istiyor Dünyanın 40 ülkesine ihracat yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri, ihracattan daha fazla pay alabilmek için hava kargo istedi Hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten üreticiler, Uzakdoğu pazarlarına da ulaşmak istiyor

Dünyanın 40 ülkesine ihracatı yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzüm üreticileri, ihracattan daha fazla pay alabilmek için devletten hava kargo istedi. Hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten üreticiler, tırlarla yapılan ihracatta ürünlerin çoğunun bozulmasından dolayı pazar kaybı yaşandığını, hava kargo sayesinde Uzakdoğu gibi yeni pazarlarla ihracatın katlanarak artacağını söyledi.
Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün en önemli üretim merkezlerinin başında gelen ve aralık ayının ortasına kadar hasadın devam ettiği Sarıgöl’de hasat ve ihracat devam ediyor. Dalında saklanan üzümler dünya sofralarına tat verirken, bu sene uçakla Avrupa’ya ihracat yapan iş adamı Selim Soylu’yu hasadın devam ettiği bağda ziyaret eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen hem ihracatçıyı girişiminden dolayı tebrik etti hem de üreticiler olarak hava kargoya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

"Üzüm serum gibidir"
Sarıgöl Ovası'nda hasadın devam ettiğine dikkat çeken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen, “Nasip olursa 20 gün daha Aralık ayının 15’ine kadar hasat devam edecek. Şimdiki üzüm para ediyor. Ovamızda daha soğuk ve kırağı olmadı. Bu hasat edilen üzümler bugün İstanbul’a gidiyor. İstanbul Türkiye’deki en büyük tüketici bölgesidir. Avrupa’ya ne kadar güzel mal yapılırsa İstanbul’a da aynı kalitede mal yapılır. Buradan İstanbullu tüketicilere sesleniyorum. Çok rahatlıkla üzümü tüketin, bütün üzümlerimiz ziraat mühendisleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kontrol altında. Hiçbir sıkıntı yoktur. Bol miktarda tüketebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Yanlış bir ilaç kullanmıyoruz, her şey kontrol altında. Üzümü bol miktarda tüketsinler. Bilhassa çocuklara yedirsinler. Üzüm serum gibidir. Çocukların bunu yemesi lazım. Herkes üzüm tüketmeli” dedi.

"Yeni pazarlar bulmamız lazım"
Sarıgöl’de 120 bin dönüm ÇKS’li üzüm bağı olduğunu vurgulayan Ülgen, “Hatta daha fazlası var. En az 40 ülkeye üzüm gönderiyoruz. Yeterli mi, yeterli değil. Oda başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Dünya üzümü yedi de doydu, üzüm yenmiyor diye bir şey yok. Bunun çözümünü defalarca söyledim. Bugün bir daha söylüyorum. Bunun çözümü yeni pazar bulmak. Bizim üretici olarak, tüccarlarımızın Uzakdoğu’ya ulaşması lazım. Artı tüccarımıza devletimizin çok destek vermesi lazım. Bizim Malezya’ya, Singapur’a, İngiltere’ye, İsveç’e, Norveç’e, Finlandiya’ya, bütün Uzakdoğu ülkelerine ulaşmamız lazım. Bunun tek çözümü hava kargodur. Selim Soylu kardeşimiz bu sene hava kargoyla Avrupa’ya mal gönderdi. Kendisini tebrik ediyorum girişiminden dolayı. İlk defa bir açılım yapılmış oldu ve yeniden gündeme gelmiş oldu. Ben Ziraat Odası Başkanı olarak şunu söylüyorum. Devletimiz hava kargoyu kursun. Ben 16 bin çiftçinin başkanıyım. Bizden stopaj için nasıl yüzde 2 kesiliyorsa, bizden yüzde 2 kessin. Biz hava kargoya destek vermek istiyoruz. Devletimizden hep istiyoruz ama biz de devletimizin yanında olup kendimizi göstermek istiyoruz. Yüzde 2 bizden kesinti yapsınlar” diye konuştu.

Hava kargo talebi
Bu sene ilk kez havayoluyla Avrupa’ya üzüm ihracatı gerçekleştiren Selim Soylu ise, “Marketlere, manavlara, pazarlara satışımızı yapıyoruz. Herkes çok memnun. Haziranın ilk haftası üzüm sezonu Mersin’de başlıyor. Burada aralık ayının ortasına kadar, 15 Aralık’a kadar üzüm sezonu devam ediyor. Burada soğuk hava deposuna ihtiyaç olmuyor, çünkü sıfır dereceye kadar üzüm dalında koruyor kendini. Bu zamanlarda ürün tırlarla yurt dışına gittiği zaman bozulmasından dolayı Avrupa genelde geri çekiliyor. Bu zamanlarda üzümün bolluğunda üretici mağdur oluyor. Bizim isteğimiz hava kargoyu hayata geçirmek. Çünkü yaklaşık 15 saatlik bir karayolunu uçakla 4 saatte gerçekleştiriyoruz. Uçakta soğuk hava muhafazasında gidiyor. Devletin desteğini istiyoruz. Avrupa’da ortalama yüzde 300400 karlarla satış oluyor. Bu sebepten dolayı üreticimiz de kazanmalı. Bunu hayata geçirirsek çiftçi de kiloda 1 lira, 1 buçuk lira daha fazla kazanacak. Bunun için herkesten destek bekliyoruz. Hayırlısıyla bunu da hayata geçireceğiz” dedi.
Bugün dalından kesilen üzüm yarın Almanya’da, Malezya’da satışa sunulduğunda herkesin satın alacağını kaydeden Ülgen, “Bu üzümler tırla 8 gün yol gidiyor. Kasadaki ürün yarıya düşüyor, üzüm kendinden geçiyor. Bu işin çözümü İsrail’in yaptığı gibi bugün çıkan yumurtayı ertesi sabah Avrupalı'ya yedirmiş. Onun için bizde bugün kesilen üzümü sabah Avrupalı'nın önüne koymamız lazım” diyerek hava kargonun hayata geçmesiyle hem ülke ihracatının artacağını hem de üretici ve tüccarların daha fazla kanacağını söyledi.

MANİSA

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı
YEREL HABERLER AK Parti'li kadınlar Kurşunlu Han'a hayran kaldı
Manisa TSO, Rize TSO heyetini ağırladı Rizeli heyet Manisa'nın önde gelen fabrikalarını ziyaret ederek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Manisa TSO, Rize TSO heyetini ağırladı Rizeli heyet ...
Tüm ülkede arttı, Ege Bölgesi'nde azaldı Türkiye’de nohut üretimi bir önceki yıla göre yüzde 34 artarken, Ege Bölgesi'nde yüzde 13,9 azaldı
YEREL HABERLER Tüm ülkede arttı, Ege Bölgesi'nde azaldı Türkiye’de ...
Manisa'da 65 yıllık hastaneye ilk kez diyetisyen atandı
YEREL HABERLER Manisa'da 65 yıllık hastaneye ilk kez diyetisyen ...
Akhisarspor lige ağırlığını koyacak
YEREL HABERLER Akhisarspor lige ağırlığını koyacak
Vali Deniz Bakan Ersoy ile Manisa yatırımlarını görüştü
YEREL HABERLER Vali Deniz Bakan Ersoy ile Manisa yatırımlarını ...
Fabrikadaki işini bıraktı, süs tavuğu yetiştiricisi oldu
YEREL HABERLER Fabrikadaki işini bıraktı, süs tavuğu yetiştiricisi ...
Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu
Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan
YEREL HABERLER Selendi'de Kızılay'a 50 ünite kan
Başkan Kayda’dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Kayda’dan Manisalı gaziye 'geçmiş olsun' ...
'Çanakkale 1915 Müzesi Tırı' Salihli’de
YEREL HABERLER 'Çanakkale 1915 Müzesi Tırı' Salihli’de
40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu 60 çiftçi, 14 milyon liralık ürün bedelini alamadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu Manisa'da müstahsil makbuzu karşılığında ürünlerini satan çiftçiler paralarını alamadığını iddia etti Çiftçilerden tarım ürünleri işletmesine suç duyurusu Avukat Hanife Gökmen Kanar: "Şirketin içinin boşaltıldığını öğrendik"
YEREL HABERLER 40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan ...
Kırkağaç’ta çakallar 15 keçiyi telef etti
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta çakallar 15 keçiyi telef etti
Başkan Ergün Ağrı'da
YEREL HABERLER Başkan Ergün Ağrı'da
Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi İş adamının tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtüldü
YEREL HABERLER Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi İş ...
Sarıgöl’de gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Sarıgöl’de gerçeği aratmayan tatbikat
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Akhisarspor'da 2 fire
YEREL HABERLER Akhisarspor'da 2 fire
Büyükşehir HİS göletleri bakımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir HİS göletleri bakımlarına devam ediyor
Başkan Çerçi halkla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi halkla buluştu
Eskiyörük’ten 'Salihli’de ilçe bazlı kooperatif kurun' tavsiyesi
YEREL HABERLER Eskiyörük’ten 'Salihli’de ilçe bazlı kooperatif ...
Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile büyüyor Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik: "2020 yılında ise ekonomik sürecin normalleşmeye başlamasıyla 2019 yılında kazandığımız ivmeyi sürdürmeyi ve çift haneli büyümeyi hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile ...
Hayvan tahliyesinde arbede Şehir merkezinde büyükbaş hayvan besleyen adam tahliye için gelen ekiplere karşı çıktı Polis ekiplerine kesici aletle karşı çıkan hayvan sahibi etkisiz hale getirilerek tahliye işlemi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hayvan tahliyesinde arbede Şehir merkezinde büyükbaş ...
Dr. Kaçar: "Diyabet kontrol altına alınırsa yol açacağı sağlık sorunları önlenebilir"
YEREL HABERLER Dr. Kaçar: "Diyabet kontrol altına alınırsa yol ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X