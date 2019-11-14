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Manisa 'Bacasız Sanayi' için fırsat kapısını araladı

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Manisa'nın kültür ve inanç turizmi açısından önemli alanlarını dünyaya tanıtacak. Manisa'nın gelir seviyesini artırmakla birlikte dünya şehri olmasının da önünü açacak çalışma kapsamında bakanlık, Manisa'ya ilk etapta 4 milyon liralık yatırım yapacağı öğrenildi.

Manisa 'Bacasız Sanayi' için fırsat kapısını araladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Manisa’nın kültür ve inanç turizmi açısından önemli alanlarını dünyaya tanıtacak. Manisa’nın gelir seviyesini artırmakla birlikte dünya şehri olmasının da önünü açacak çalışma kapsamında bakanlık, Manisa’ya ilk etapta 4 milyon liralık yatırım yapacağı öğrenildi.
Vali Ahmet Deniz ve Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’la birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’u makamında ziyaret eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Bakan Ersoy’la tanıtım ve yatırım konularını ele aldı. Verimli geçen buluşma sonrası açıklama yapan Murat Baybatur, Türkiye'nin turizm fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payının ve hizmet kalitesinin arttırılması için bakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Manisa’nın özellikle kültür ve inanç turizmi açısından önemli alanlarının tanıtılacağı müjdesini verdi. Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli antik şehirlerinden olan Sardes ve Thyateira ören yerlerinde ziyaretçi karşılama merkezlerinin kurulacağını belirten Baybatur, Aigai ören yerinde bulunan yapıların korunmasına dair de bir proje yapılacağını söyledi. Ziyaretçi sayısını artırmak, gelenlerin memnun ayrılmalarını sağlamak amacıyla Sardes, Thyateira ve Aigai’ye yapılacak yaklaşık 4 milyon lira maliyetli yatırımın 1 yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Baybatur, “Dünya şehri olarak markalaşmış kentler aynı zamanda turist ağırlamada başı çeken kentler. Biz turizm sektörünü geliştirmeye yönelik her adımı güzel şehrimizin ekonomisine güç katacak, Manisa’nın markalaşmasına katkı sunacak önemli adımlar olarak görüyoruz. Bu bağlamda doğası, tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetler beşiği Anadolu’nun nadide kenti Manisa’da turizmi ciddi bir gelir kapısı haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Baybatur, Vali Ahmet Deniz ve Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’a yatırımların Manisa’ya kazandırılması noktasında yürüttükleri çalışmalardan Bakan Ersoy’a da Manisa’ya gösterdiği ilgi, samimi yaklaşım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MANİSA

14 Kasım 2019 Perşembe

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