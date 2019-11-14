Boş arsada bebek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir poşet içerisinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş bir arsada poşet içerisine konulmuş ve prematüre doğduğu tahmin edilen bir bebek cesedi bulundu.

Polis ekiplerine yapılan ihbarın ardından ortaya çıkan olay sonrası çalışmalarını sürdüren ekipler boş arsaya poşet içerisinde bırakılan bebek cesedini İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.