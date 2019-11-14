Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi’ne yakışır bilim fuarı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde hazırladıkları birbirinden ilginç projeleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuara kapsamında okulda sergiledi.

Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesinde düzenlenen Bilim Fuarının açılışına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Ercan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, okul müdürleri katıldı. Protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesinden sonra hazırlanan projeler tek tek incelenerek, proje sorumlusu öğrencilerden bilgi alındı.

Proje sorumlusu Recep Ergu ve 13 rehber öğretmenin eşliğinde 44 öğrencinin tasarım, inceleme araştırma kapsamında yaptıkları birbirinden güzel 30 proje sergilendi. Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, okul olarak 4006 Bilim Fuarını gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, Gediz Anadolu Lisesine yakışan bir fuar olduğunu söyledi ve emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerin bu fuar için 1 yıldır çalıştığını kaydeden Proje Sorumlusu Recep Ergu, çok farklı alanlarda öğrencilerin proje hazırladığını ifade etti. Fuarı gün boyu farklı okullardan öğrenciler ziyaret etti.

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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