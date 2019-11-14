'Tuncay Erkan Yaşarken Analım' Küçükler Futbol Şenliği başlıyor

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Yunusemre Belediyespor Kulübü, Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Manisa futbolunun değerli isimlerinden Tuncay Erkan onuruna 1819 Kasım 2019 tarihinde ‘Yaşarken Analım’ Küçükler Futbol Şenliği düzenleyecek.

Yunusemre Belediyespor, Manisa’da birçok futbolcu yetiştiren Muradiyespor Antrenörü Tuncay Erkan onuruna ‘Yaşarken Analım’ Küçükler Futbol Şenliği gerçekleştirecek. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Evrenos Emin Kaçar Spor Tesislerinde 1819 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek. U11 takımları pazartesi, U10 takımları da salı günü mücadele edecek.

Turnuvanın U11 kategorisinde, “Göztepe, Manisa FK, Yunusemre Belediyespor, Murat Germen SK, Şehitler, Gümüşordu Akhisar Yıldırım, Bornova Avr, Salihlispor, Üçyol Gençlik, Yamaçgücü, Çamdibi Gücü, Selvilitepe, Turgutlu Egeli, Pınargücü Spor, Maltaspor.” U10 kategorisinde ise şu takımlar mücadele edecek: “Altınordu, Göztepe, Manisa FK, Karşıyaka, Yunusemre Belediyespor, Murat Germen, Şehitler, Akhisar Yıldırım, Bornova Avr, Salihlispor, Üçyol Gençlik, Çamdibi Gücü, Selvilitepe, Turgutlu Egeli, Pınargücü, Maltaspor.”

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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