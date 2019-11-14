Manisa’da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

Okulda tuhaf hareket! Eve götürmediler diye bunu yaptı

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Elek Mahallesi'nde keçi sürüsüne saldıran kurtlar, 21 hayvanı telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Elek Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Arif Çetintaş'a ait sürüye kurtlar saldırdı. Şu ana kadar arazide 21 adet keçinin leşine ulaşıldı. 100 keçisi olan Çetintaş'ın yaklaşık 20 keçisinin de kayıp olduğu öğrenilirken, mahalle halkı dağlık arazide keçileri aramaya başladı.

Geçimini keçi yetiştirerek sürdüren Arif Çetintaş, hayvanlarının kurtlar tarafından telef edilmesi sonucu çok üzgün olduğunu ifade etti.

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.