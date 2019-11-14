Turgutlu'da kiraz üreticisini rahatlatacak çalışma Turgutlu Belediyesi tarafından Gökçealan’da başlatılan Kiraz Alım Yeri tamamlandı

Merkeze uzak mahallerin beklentilerini karşılamak adına, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ayvacık Mahallesine bağlı Gökçealan Mevkii’nde kiraz alım yerini kısa sürede tamamladı.

Kırsal mahallelerin gelişmesinde önemli rol üstlenen Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Ayvacık Mahallesinin Gökçealan Mevkii’nde kısa bir süre önce çalışmalarına başlanan kiraz alım merkezini tamamladı. Kiraz alım merkezinin çiftçilerin kullanımına sunduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Ayvacık Mahallemizin ihtiyacı olan kiraz alım merkezinin yapımını tamamladık ve çiftçi kardeşlerimizin kullanıma sunduk. Çalışmanın mahallemizdeki tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki hasat mevsiminde çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

Ayvacık Mahalle Muhtarı Adem Acar ise, yapılan çalışmalardan ve kırsal mahallelere getirilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

MANİSA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.