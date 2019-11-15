Selendili öğretmen ve velilerden kan bağışına destek

Manisa'nın Selendi ilçesinde Şehirlioğlu İlköğretim Kurumunda düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğretmenler ve veliler büyük destek verdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kızılay Uşak Kan İstasyonu ekipleri tarafından Şehirlioğlu İlköğretim Kurumunda kan bağışı düzenlendi. Müdür Yardımcısı Mevlüt Eroğlu’nun girişimleriyle gerçekleşen kan bağışı kampanyasında 45 ünite kan bağışında bulunuldu. Öğretmenler ve velilerin kan bağışına büyük destek verdiğini belirten Müdür Yardımcısı Mevlüt Eroğlu, "Okul olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenlerimizle konuşarak Kızılay'a kan bağışı yapma kararı aldık. Kan bağış kampanyasını öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize duyurduk. Olumlu cevaplar alarak Kızılay Kan Merkezi ile irtibata geçerek kampanyamızın yapılmasını sağladık. Duyarlı arkadaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kızılay Uşak Kan Merkezi Doktoru Mehmet Gülter gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kan bağışında bulunan okul idarecilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

MANİSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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