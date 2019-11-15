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Akhisar Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

İHA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve geldikleri süre boyunca 31 bin 530 ihtiyaç sahibi vatandaşa 749 bin 272 TL yardım yapıldığını açıkladı.

Akhisar Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, göreve geldikleri süre boyunca 31 bin 530 ihtiyaç sahibi vatandaşa 749 bin 272 TL yardım yapıldığını açıkladı.
Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile yapılan yardımları kalem kalem açıklayan Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım yaparken insan onurunu zedelemeden, büyük bir hassasiyet ile hareket ediyor.
Akhisar Belediyesi ekonomik gücü yetersiz olan ve belediyeden yardım talebinde bulunan vatandaşların umudu oluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 8 ayda 31 bin 530 ihtiyaç sahibine ulaştıklarını belirterek yapılan yardımları ve bedellerini kamuoyuna açıkladı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ramazan ayında erzak yardımına 97 bin 500 TL, engelli hasta yatağı alımına 3 bin 345 TL, engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alımına 31 bin 880 TL, engelli akülü sandalye tamiratına 25 bin 166 TL, akülü engelli sandalye şarj istasyonu alımına 37 bin 500 TL, Çölyak hastaları için glütensiz ekmek yardımına 12 bin 315 TL, yardıma muhtaç vatandaşlara ait evlerin tamir ve tadilatında kullanılmak üzere inşaat malzemesi alımına 85 bin 836 TL, yardıma muhtaç asker ailesi yardım maaşlarına 373 bin 350 TL, yine Ramazan ayında iftar yemeğine 81 bin 900 TL, ihtiyaç sahibi öğrencilere gıda, okul kıyafeti ve kırtasiye yardımına 480 TL olmak üzere toplamda 749 bin 272 TL harcanmıştır" dedi.

MANİSA

15 Kasım 2019 Cuma

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