Görme engellilerden Balkan esintileri

Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ‘Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali Türkiye Konseri’ Manisa'da dinleyicileriyle buluştu.

Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Altı Nokta Körler Derneği İşbirliğiyle ‘Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali Türkiye Konseri' düzenlendi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden sonra görme engelli Balkan ülkeleri gruplarının son durağı Manisa oldu. Konserde Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Türkiye'den görme engelli müzisyenler sahne aldı. Konsere, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, Engelliler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şule Sepin, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan ve çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Süha Sağlam, “Bu etkinliği destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Altı Nokta Körler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Türkiye'den görme engelli sanatçılar sahne alarak, kendi müziklerini Manisalılarla buluşturdular. Etkinliği takip eden Manisalılar, konseri büyük bir keyifle dinledi. Konser sonunda sahne alan sanatçılara performanslarından dolayı teşekkür edilerek, hediye takdiminde bulunuldu.

MANİSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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