Son örgün KOSGEB eğitimi 19 Kasım’da Turgutlu Belediyesinde

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) Eğitimi Turgutlu Belediyesi ve İŞKUR ortaklığıyla Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda verilecek.

Eğitimlerine artık İnternet üzerinden devam edecek KOSGEB’in son örgün eğitimi Turgutlu Belediyesi ve İŞKUR ortaklığı ile Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda verilecek. 18 Kasım Pazartesi günü başvuru yapan 54 kişi arasından yapılacak mülakat ile kurs için 25 kişi seçilecek. Eğitimler 4 gün sürecek ve katılımcılara eğitim sonu sertifikaları verilecek.

Verilecek olan eğitimlerde işletme nasıl kurulur, kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gerekenler, KOSGEB hangi destekleri hangi miktarlarda veriyor, KOSGEB’e başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar ve hazırlanacak evrak konuları işlenecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “KOSGEB artık örgün eğitimi bitiriyor. Turgutlu Belediyesi olarak son kez örgün eğitimi vereceğiz. Bugüne kadar eğitimlerimizde 300’e yakın sertifika verdik. Son olarak da 25 vatandaşımıza bu eğitimi vererek inşallah onları geleceğin işletmecileri olarak göreceğiz.” dedi.

MANİSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.