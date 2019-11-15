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Kadına şiddetinin son kurbanı 4 kişiye umut oldu Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadının ...

İHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşinin ağır darbelerle yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden N.Y.'nin bağışlanan organları 4 kişiye umut olacak.

Kadına şiddetinin son kurbanı 4 kişiye umut oldu Kocası tarafından darp edilerek öldürülen kadının organları bağışlandı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşinin ağır darbelerle yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden N.Y.'nin bağışlanan organları 4 kişiye umut olacak.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi Ahmet Y. tarafından kıskançlık nedeniyle döverek hastanelik olan N.Y., kaldırıldığı özel hastanede beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti. Kadın şiddetinin son kurbanı olan N.Y.'nin organları 4 kişiye umut olacak. Organların bağışlanması sonrası Özel Akhisar Hastanesi, İzmir Organ ve Doku Nakli Merkezi Koordinatörü ile iletişime geçti. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Göksever Akpınar başkanlığında Akhisar’a gelen heyet saat 20.00 gibi girdikleri ameliyattan saat 23.00’da çıktılar. N.Y.'nin organları organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere gönderildi.
Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü yoğun bakım sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurgül Biçer Çivi, örnek bir karar alıp organ bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, bağışlanan bir organın ihtiyaç sahibi bir hasta için yapılabilecek en büyük bağış olduğunu, nakil yapılan kişinin hayata tekrar tutunmasına ve içindeki yaşama sevincine umut olduğu ifade etti.

Olayın geçmişi
Olay 12 Kasım 2019 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Bülent Y.'nin bulunduğu otomobile seyir halindeyken bir anda pompalı tüfek ile 8 el ateş açıldı. Araç içerisine isabet eden saçmalarla sağ kolu ve başından yaralanan Bülent Y., gaza basarak olay yerinden kaçtı. Saçmalara hedef olan aracı ile Başiskele Semt Polikliniği'ne gelen Bülent Y., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Bülent Y.'nin tedavisi sürerken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Gece saatlerinde Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Ahmet Y., Bülent Y.'nin aracına ateş açtığını söyleyerek yanında getirdiği pompalı tüfekle birlikte polise teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y., Bülent Y.'nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Gözünün döndüğünü ve önce Manisa'nın Akhisar ilçesindeki evinde eşi N.Y.'yi feci şekilde dövdüğünü anlatan Ahmet Y., daha sonra aracıyla yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta bulunan Başiskele'ye gelerek Bülent Y.'yi buluşmak üzere çağırdığını belirtti. Sokağa girer girmez Bülent Y.'nin aracına ateş etmeye başladığını söyleyen Ahmet Y., daha sonra kendi aracıyla olay yerinden kaçtığını belirtti. Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

MANİSA

15 Kasım 2019 Cuma

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