Öğrencier obeziteye karşı pedal çevirdiler

Manisa’nın Salihli ilçesinde öğrenciler obeziteye dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Beslenme alışkanlıklarındaki değişim, azalan fiziksel aktiviteler gibi birçok farklı etken nedeniyle ortaya çıkan obeziteye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamın önemini belirtmek amacıyla Salihli Misakı Milli İlköğretim Kurumları tarafından “Obeziteye hayır, haydi sen de pedal çevir" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirdi.

Obeziteye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına Misakı Milli Okulu olarak bisiklet turu düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Atalay “Okulumuz Beslenme Dostu Okul" olarak, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda yaşam boyu bilinç ve duyarlılık oluşturmayı hedeflemiş, öğrencilerimizi hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olan çalışmaları yapmayı temel prensip olarak benimsemiştir. Bu bağlamda obezitenin nihai sonuçlarında biri olan diyabetle mücadele konusunda pedal çevirirken, ayrıca “Güven Manavı” projesiyle öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için meyve ve okul kooperatifinde sağlıklı besinlerin satışı ile destek olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, okul müdürü İlker Atalay ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

MANİSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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