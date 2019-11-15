TURBEM eğitim hayatına başlıyor

Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) 8, 11 ve 12. sınıfların için cumartesi, mezun durumda olan öğrenciler için salı günü eğitime başlıyor.

Turgutlu Belediyesinin eğitimde eşitsizliği ortadan kaldırmak adına başlattığı Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM) projesi cumartesi günü eğitime başlıyor. Tamamı Turgutlulu öğretmenlerden oluşan güçlü eğitimci kadrosuyla eğitim hayatına başlayacak olan TURBEM’de cumartesi günü 08.30’da 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, salı Günü 09.00’da ise üniversiteye hazırlanan öğrencilerin dersleri başlayacak. Orta ve lise düzeyindeki diğer sınıflar için ön başvurularIN devam ettiği bildirildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geçtiğimiz günlerde seviye belirleme sınavını gerçekleştirdiğimiz eğitim merkezi projemiz artık gerçeğe dönüşüyor. Cumartesi gününden itibaren çocuklarımız eğitim hayatlarına başlayacaklar. Eğitimle alakalı daha önce Turgutlu’da ilk kez tercih merkezi kurarak çocuklarımıza üniversite tercihlerinde yardımcı olmuştuk. Şimdi de orta öğrenimden üniversiteye kadar olan süreçte eğitim anlamında destek vereceğiz. Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezimiz ilçemize, veli ve öğrencilerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

MANİSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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