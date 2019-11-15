Poşet içinde bulunan bebek cesediyle ilgili anneye gözaltı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evde dünyaya getirdiği erkek bebeği poşete sarıp, boş arsadaki taşların arasına bırakan Zehra Y. (35), hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Y.'nin, sorgusunda, bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Bir süre önce boşanan, 2 çocuk annesi Zehra Y., 2 gün önce, evinde erkek bebek dünyaya getirdi. Zehra Y., iddiaya göre, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp, Mert Sokak'taki boş arsada, taşların arasına bıraktı. Zehra Y., daha sonra tedavi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, kadının yeni doğum yapmış olmasından şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Zehra Y. de hastane polisine, erkek bebek dünyaya getirip, boş araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine, Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kadının tarif ettiği boş araziye giden polisler, poşet içinde, 1 günlük bebeğin cansız bedenini buldu. Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürülen bebeğin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zehra Y. ise polis gözetiminde hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, bebeği canlı mı yoksa ölü olarak mı boş araziye terk ettiğini hatırlamadığını söylediği öğrenilen Zehra Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



MANİSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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