Akhisar’da kadın hakları anlatıldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) tarafından organize edilen ve Akhisar Belediyesinin destekleri ile ‘Kadınların Can Simidi: 6284 Sayılı Kanun’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ konulu panel Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda iki oturumda yapıldı.

İlk oturumda sabah saat 10.30’da Akhisar Belediye personeli ve muhtarlara verilen panelin ikincisi oturumunda ise saat 14.30’da Akhisarlılar ‘Kadınların Can Simidi: 6284 Sayılı Kanun’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ anlatıldı.

Panelde konuşmacılar KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve avukat İpek Bozkurt yaklaşık 2 saat süren panelde şiddet karşısında kadınların haklarını anlatan 6284 sayılı kanunda hakkında bilgiler verdi. Panelin oldukça faydalı geçtiğine değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Belediyesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Kadınların Can Simidi: 6284 Sayılı Kanun’ ve ‘İstanbul Sözleşmesi’ konulu panelimizi gerçekleştirdik. Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar ve aile bireylerini bilgilendiren etkinliğimizde Akhisar Belediyesi personeli, muhtarlar ve Akhisar halkına iki ayrı oturumda gerçekleştirilen panelde kadınların şiddet karşısındaki hakları hakkında bilgilendik. Panelimizin oldukça faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Ardından katılımcılara kadına yönelik şiddet karşısında yapılabilecekler konulu broşürler dağıtıldı. Program sonunda Belediye Başkanı Besim Dutlulu, katılımcılara zeytin ve zeytin yağından oluşan şiltler takdim etti.

