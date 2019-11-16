Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı

Manisa Turgutlu'da evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyet sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlilik dışı çocuğunu evde doğuran Zehra Y. göbek bağını kendi kestiği çocuğunu poşete koyup Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsaya bıraktı. Kanaması olan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine tedavi için giden Zehra Y. burada durumu polislere itiraf etti ve Turgutlu polisi bebeğin cesedini annenin tarif ettiği boş arsada buldu. Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi.

Anne Zehra Y. emniyetteki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Zehra Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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