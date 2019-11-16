Selendi’de yağmur duası yapıldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçiler iki mahallede yağmur duası yaptı.

Selendi ilçesinin Çıkrıkçı Mahallesi ile Karşıova Mahallesinde ekili arazilerindeki ürünler için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler ve çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Çıkrıkçı ve Karşıova mahallerindeki camilerde kılınan namaz sonrası cami alanında bir araya gelen çiftçiler yağmur yağması için ellerini semaya açarak dua ettiler. Çıkrıkçı Mahallesinde Selendi Müftüsü Ömer Bozkurt tarafından yapılan yağmur duasından sonra, katılanlara Selendi’nin yöresel yemekleri keşkek, nohut, etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Metin Başoğul, çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek “Bu yıl geçen yıllara göre toprak daha da kurak. Bizim mahallemiz ve diğer mahallerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de mahalle olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin" dedi.

Yağmur duasına Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

MANİSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.