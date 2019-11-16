17 yaşındaki Ali'nin organları 5 hastaya umut oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Ali E.'nin organları İzmir ve Denizli'de 5 farklı hastaya umut oldu.

Soma Devlet Hastanesi'ne 5 gün önce kaldırılan 17 yaşındaki Ali E. yapılan operasyon sonrasında yoğun bakıma alındı. Tedaviye cevap vermeyen Ali E.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Ali'nin organları için bağışlama talebinde bulundu. Ailenin de rızasıyla Soma Devlet Hastanesinde dün gece organ bağışı için çalışma yapıldı. Bağış kabulü sonrasında Soma Devlet Hastanesi doku ve organ nakil koordinatörü Anestezi Uzmanı Dr. Feray Baş, vakit geçirmeden İzmir Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçerek organ nakli sürecini başlattı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden organ nakil ekibi gece saat 02.00 sıralarında Soma İlçe Devlet Hastanesinde nakil çalışması yaptı. 17 yaşındaki Ali'nin organları, İzmir ve Denizli'deki 5 farklı hastaya umut olmak üzere yola çıktı.

MANİSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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