Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Alanya Belediyespor’a 32 mağlup oldu.

Kula Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk setinde teknik molaya 1210 önde giren Jeopark Kula Belediyespor, ilk sette üstünlüğünü koruyamayınca Alanya Belediyespor ilk seti 2826 aldı. İkinci setin teknik molasına Alanya Belediyespor’un 127 önde girmesine rağmen oyun kontrolünü eline alan Jeopark Kula Belediyespor, ikinci seti 2826 alarak 11’lik beraberliği yakaladı. Üçüncü setin teknik molasına 128 önde giren Alanya Belediyespor, üçüncü sette üstünlüğü sağladı ve 2513’lük skorla durumu 21’e getirdi. Dördüncü setin teknik molasına konuk ekip Alanya Belediyespor 1210 önde girmesine rağmen, ev sahibi Jeopark Kula Belediyespor, seti 2523 alarak 22’lik beraberliği sağladı. Son setin teknik molasına 86 önde giren konuk ekip, son seti 1512 alarak mücadeleden 32 galip ayrıldı.



Salon: Kula

Hakemler: Süleyman Yalçın, Mukaddes Ertem.

Antrenörler: Fuat Dokgöz (Jeopark Kula Belediyespor), Gökhan Şevket Öztürk (Alanya Belediyespor)

Jeopark Kula Belediyespor: Azizcan Ataoğlan, Yiğit Yıldız, Kaan Çiçek(K), Murat Özgür Deniz, Samet Gümüş, Mert Deniz(Li), Rahman Yusufoğlu, (Mehmet Can Süsler(Li), Erenhan Can, Murathan Kurt,

Alanya Belediyespor: Kemal Can Sunay, Alperen Ova, Ferhad Chalechalec, Serkan Kocak(Li), Pavel Kandulinski, Ömer Söylemez, Hakan Kızılöz(K),

Setler: 2628, 2826, 1325, 2523, 1215

Süre: 134 dakika (30, 31, 29, 28, 16)

