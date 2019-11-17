Kaftanlar tabloya girdi siparişlere yetişemiyorlar Tablo içindeki Osmanlı kaftanlarına rağbet arttı Manisa’da Yunusemre Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen Osmanlı kaftanı işlemeli tablolar hem il içinden hem il dışından talep patlaması yaşadı

Manisa’nın Yunusemre Halk Eğitim Merkezi tarafından üretimi yapılan Osmanlı kaftanı işlemeli tablolar büyük rağbet görüyor. Hediyelik olarak üretilen tablolar gerek il içinden gerek il dışından büyük talep görürken Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz verilen siparişlere yetişemediklerini söyledi.

Manisa Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde üretilen ürünleri marka haline getirme noktasına çalışmalar hızla devam ediyor. Giyim Üretim ve Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan eşliğinde Osmanlı geleneksel kıyafetinin en önemli özelliklerinden biri olan sultan kaftanlarına tablo olarak yeni bir bakış açısı getirdi. 40x40 çapında yapılan hediyelik Osmanlı Şehzade kaftanları siparişleri yoğun ilgi görürken, müdürlük siparişlere yetişemiyor. Özel işçilikle yapılan kaftanlara hem Manisa’dan hem de il dışından yoğun ilgi olduğu kaydedildi.



“Her ürünü marka haline getirmek istiyoruz”

Bünyelerinde üretilen her ürünü marka haline getirmek istediklerini kaydeden Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, “Bu ürünlerden biri de Şehzade kaftanlarımızdır. Dikiş öğretmenimiz Selda Özkan’ın öğrencileriyle birlikte çalışmayı yapıyor. Kullanılan malzemeler çok hassas malzemelerdir. Yani sıradan değiller. Maliyeti de çok yüksek ama çok tercih edilen hediyelik bir ürün. Biz tabiri caizse yetişemiyoruz siparişlere. Kurumlardan siparişler geliyor. Başka illerden arayanlar var, fiyatlar soranlar var, talep edenler var. Manisa Valisi sipariş etti, yaptık. Salihli Belediyesi sipariş istedi, onlara yapacağız. İl dışından da arayanlar var. İşte yetiştirmekte güçlük çekiyoruz” dedi.



Geçen yıl 30 bine yakın öğrenci yetişti

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi’nde alanın çok geniş olduğunu belirten Oğuz, “Sadece kaftanla sınırlı değil. İşte bunun dokuması, iğne oyası, el sanatları dikişi. Alan alabildiğince geniş. Yaklaşık 3 bin 500 tane Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılabilecek kurs var. İlçemizde 100’e yakın kurs açtık. Yaklaşık 4 ayda 500 tane kurs açıldı. Tabi burada Yunusemre Belediyesi’nin hanımlar lokallerinin katkısı çok büyük. O lokaller olmasaydı biz bu sayılara ulaşamazdık. Buradan da Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’ye teşekkür ediyoruz. O lokaller sayesinde geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Geçen yıl 30 bine yakın öğrenci yetiştirdik. Bunların bir kısmı mesleğe yönelik, bir kısmı da el sanatlarına yöneliktir” diye konuştu.

Giyim Üretim ve Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan ise, “Osmanlı kaftan tablolarımızı Osmanlı kültürümüzü yaşatmak, kaftan kıyafetimizi yaşatmak adına bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken özellikle Osmanlı devrinde padişahlarımızın kullandığı renklere, desenlere istinaden kumaşları seçip kullanıyoruz. Her çeşit boyutta kaftan yapıyoruz. En büyük boyuttan en küçük boyuta kadar. Fakat kurumumuzda şuan en çok rağbet gören ufak hediyelik kaftan tablolarımız. 40x40 çapındaki hediyelik tablolarımız çok rağbet görüyor. Bunlar için çok özel kumaşlar, İran işi çok özel süslemeler yapılıyor. Özellikle hakiki Osmanlı padişahlarının kullandığı tarzda tüyler. Manisa Lalesini süslemelerde kullanıyoruz. Çok özel bir işçilikle çalışıyoruz. Birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Çok ilgi görüyor, taleplere yetişemiyoruz” dedi.

MANİSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:22

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