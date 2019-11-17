Manisaspor - Çatalcaspor: 1-7

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Furkan Bakan (xx), Mehmet Şengül (xx), İsa Doğanlar (xx)

MANİSASPOR: Kubilay (x) Berk (x), İlkay (x), Fatih (x) (Dk. 41 Mert x), Kemal (xx), Atakan (x), Ömer (x) (Dk. 54 Caner x), Mehmet Can (x), Barış (xx), Gökhan (xx), Enes Ok (x) (Dk. 61 Bilal x)

ÇATALCASPOR: Kadir (xx) Furkan (xxx), Bora (xx) (Dk. 82 Ahmet), Önder Akdağ (xxx) (Dk. 73 Abdurrahman xx), Ufuk Özcan (xx), Mert (xxx), Ömer Sezgin (xx) (Dk. 46 Mustafa xxx), Hakan (xx), Fırat (xx), Ömer Faruk (xxxx), Gökhan (xx)

GOLLER: Dk. 74 Kemal (Manisaspor) - Dk. 6 Önder, Dk. 53 Dk. 84 Mert, Dk. 56 Dk. 63 (P) Dk. 89 Ömer Faruk, Dk. 83 Mustafa (Çatalcaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 İlkay, Dk. 69 Berk (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Gökhan (Manisaspor) Gökhan, Ömer Faruk (Çatalcaspor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor evinde Çatalcaspor'a 7-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 62'nci dakikada İlkay ve 69'uncu dakikada Berk'in kırmızı kart görmesi nedeniyle 9 kişi kaldı. Siyah beyazlılar, Kemal'in sakatlanması sonrası oyuncu değişikliği hakkı kalmaması nedeniyle müsabakayı 8 kişi tamamladı. Bu sonucun ardından Manisaspor eksi 3 puanda kalırken, Çatalcaspor ise puanını 21'e yükselterek play-off hattına girdi.



MANİSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.