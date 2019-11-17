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Salihli Belediyespor evinde kaybetti

İHA

Salihli Belediyespor evinde kaybetti

BAL 8. Grupta Salihli Belediyespor 10 öne geçtiği maçta rakibi Aydın Yıldızspor’a 21 yenildi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve son 5 haftadır galibiyete hasret kalan Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında Ramiz Turan Stadı’nda Aydın Yıldızspor’u konuk etti. Furkan’ın ayağından kazandığı golle 10 öne geçen Yeşilbeyazlı, bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 21 mağlubiyetle ayrıldı. Rıdvan Altıntaş, Osman Öztekin ve Ertuğrul Duran Hakem üçlüsünün yönettiği maçta Aydın Yıldızspor’u galibiyete taşıyan golleri ise Ali attı. Bu galibiyetle Aydın Yıldızspor puanını 20’ye çıkartırken, Salihli Belediyespor ise 9 puanda kaldı.
Karşılaşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ile taraftarlar izledi.

MANİSA

17 Kasım 2019 Pazar

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