Salihli’nin sultanları evinde kaybetmiyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Salihli Belediyespor, evinde oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisini Gölcük İhsaniyespor karşısında da sürdürerek müsabakadan 30 galip ayrıldı.

Baş antrenör Hüseyin Kurt ve antrenör Hasan Gören yönetiminde Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Lig 2. grupta 11 alt yapı oyuncusuyla mücadele eden Salihli’nin Sultanları, gruptaki 7. hafta maçında Gölcük İhsaniyespor ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maçta, setlerde 2518, 2516 ve 2522 üstünlük sağlayan Yeşilbeyazlılar, maçı 30 kazanarak salondan 3 puanla ayrıldı.

Salihli Belediyespor, aldığı bu galibiyetle 12 puana yükselirken Gölcük İhsaniyespor ise 6 puanda kaldı. Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, önümüzdeki hafta Bursa deplasmanında Nova Gençlik ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa ile taraftarlar izledi.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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