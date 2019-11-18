Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Aynur Manaz (37), eski eşi Mustafa T. (39) tarafından sokak ortasında karnından bıçaklandı. Yaralanan Manaz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi Seyfi Demirsoy Sokak'ta meydana geldi. Mustafa T., iddiaya göre, sokakta karşılaştığı eski eşi Aynur Manaz'ı karnından bıçaklandı. Mustafa T., olay yerinden kaçarken, Manaz ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aynur Manaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan Mustafa T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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