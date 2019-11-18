Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde kış aylarında kereviz, pırasa, lahana, marul, gibi onlarca çeşit sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, karnabahar hasadına başladı. Tarlasında karnabahar hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kula Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, erkenci karnabaharın merkezinin Kula olduğunu söyledi.

Kış aylarında sık tüketilen bitkileri yetiştiren Kulalı çiftçiler, erkenci karnabaharın hasadına da başladı. Kula’ya bağlı Dereköy Mahallesi’nde 10 dönüm alan üzerinde yaklaşık 27 bin adet karnabahar yetiştiren çiftçiler Halil Kurt ve Üzeyir Sümen, erkenci karnabaharın hasadını yaptı. Tarlada hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, çeşitli il ve ilçelere ihraç edilen karnabahar ile ilgili çiftçiler ile görüş alışverişinde bulundu.

Kula’nın hava ve toprak yapısı dolayısıyla kış sebzelerinin üretimi için çok uygun olduğunu ifade eden Başkan Şadan, erkenci karnabaharın merkezinin Kula olduğunu söyledi. Manisa’nın diğer ilçelerine oranla Kula’da erken ekilen ve erken hasadı yapılan karnabaharın ülke ihtiyacına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Şadan; “Kış sebzelerinin özenle yetiştirildiği ve ülke ihtiyacına büyük bir katkı sağlandığı Kula’da, karnabahar hasadı başlamış durumda. Diğer ile ve ilçelere oranla erken ekilen ve erken hasadı yapılan karnabaharı toplayan Dereköy Mahallesi’ndeki çiftçilerimiz Halil Kurt ve Üzeyir Sümen’i, tarlada hasat yaparken ziyaret ettik. Çok şükür zarar görmeden, katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal ortamda yetiştirilen karnabahar, 10 dönüm üzerinden yaklaşık 27 bin adet hasat yapıldı. 85 ile 100 gün arasında yetiştirilen ve bu sürenin sonunda hasadı yapılan karnabahar, ülke ihtiyacına büyük katkı sağladığı gibi, Manisa bölgesinde en erken hasadı yapıldığı için büyük rağbet görüyor” dedi.

Kula’daki kış sebzeleri yetiştiren çiftçilerin toplamında, dönem boyunca yaklaşık 3 milyon adet karnabahar hasadı yapıldığı ve ihraç edildiğini vurgulayan Başkan Şadan; “Kula’daki çiftçilerimizin hepsinin yetiştirdiği karnabaharın toplamı, yaklaşık 3 milyon adede ulaşıyor. Kış sebzeleri dönemi boyunca yaklaşık 3 milyon adet karnabahar, çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Kulalı çiftçilerimiz Halil Kurt ve Üzeyir Sümen’in gelir kapısı olan karnabaharın hasadı yapılarak, ihraç edilmeye başlandı. İnşallah diğer çiftçilerimizde kazasız belasız bir sezon geçirerek, tarlalarına ektikleri sebze ve meyveleri, ihraç ederler. Esnaf odası başkanı ve bir ziraat mühendisi olarak, Kulalı çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz” diye konuştu.

Tarlasında hasat yapan üretici Halil Kurt, uzun yıllar karnabahar üretiminden para kazandığını aktardı. Kurt; “85100 gün arasında çıkan karnabaharı, 10 dönüm tarla üzerine yaklaşık 27 bin adet ekmiştik. Bugün 90’ncı gündeyiz ve hasat heyecanımız başladı. Bir Karnabahar ortalama iki buçuk kilo ağırlığında oluyor. Çevre illere gönderiyoruz, lezzeti tercih ediliyor. Allah bereket versin.” ifadelerini kullandı.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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