Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde kış aylarında kereviz, pırasa, lahana, marul, gibi onlarca çeşit sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, karnabahar hasadına başladı. Tarlasında karnabahar hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kula Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, erkenci karnabaharın merkezinin Kula olduğunu söyledi.

Erkenci karnabaharın merkezi Manisa oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde kış aylarında kereviz, pırasa, lahana, marul, gibi onlarca çeşit sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, karnabahar hasadına başladı. Tarlasında karnabahar hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Kula Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, erkenci karnabaharın merkezinin Kula olduğunu söyledi.
Kış aylarında sık tüketilen bitkileri yetiştiren Kulalı çiftçiler, erkenci karnabaharın hasadına da başladı. Kula’ya bağlı Dereköy Mahallesi’nde 10 dönüm alan üzerinde yaklaşık 27 bin adet karnabahar yetiştiren çiftçiler Halil Kurt ve Üzeyir Sümen, erkenci karnabaharın hasadını yaptı. Tarlada hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, çeşitli il ve ilçelere ihraç edilen karnabahar ile ilgili çiftçiler ile görüş alışverişinde bulundu.
Kula’nın hava ve toprak yapısı dolayısıyla kış sebzelerinin üretimi için çok uygun olduğunu ifade eden Başkan Şadan, erkenci karnabaharın merkezinin Kula olduğunu söyledi. Manisa’nın diğer ilçelerine oranla Kula’da erken ekilen ve erken hasadı yapılan karnabaharın ülke ihtiyacına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Şadan; “Kış sebzelerinin özenle yetiştirildiği ve ülke ihtiyacına büyük bir katkı sağlandığı Kula’da, karnabahar hasadı başlamış durumda. Diğer ile ve ilçelere oranla erken ekilen ve erken hasadı yapılan karnabaharı toplayan Dereköy Mahallesi’ndeki çiftçilerimiz Halil Kurt ve Üzeyir Sümen’i, tarlada hasat yaparken ziyaret ettik. Çok şükür zarar görmeden, katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal ortamda yetiştirilen karnabahar, 10 dönüm üzerinden yaklaşık 27 bin adet hasat yapıldı. 85 ile 100 gün arasında yetiştirilen ve bu sürenin sonunda hasadı yapılan karnabahar, ülke ihtiyacına büyük katkı sağladığı gibi, Manisa bölgesinde en erken hasadı yapıldığı için büyük rağbet görüyor” dedi.
Kula’daki kış sebzeleri yetiştiren çiftçilerin toplamında, dönem boyunca yaklaşık 3 milyon adet karnabahar hasadı yapıldığı ve ihraç edildiğini vurgulayan Başkan Şadan; “Kula’daki çiftçilerimizin hepsinin yetiştirdiği karnabaharın toplamı, yaklaşık 3 milyon adede ulaşıyor. Kış sebzeleri dönemi boyunca yaklaşık 3 milyon adet karnabahar, çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Kulalı çiftçilerimiz Halil Kurt ve Üzeyir Sümen’in gelir kapısı olan karnabaharın hasadı yapılarak, ihraç edilmeye başlandı. İnşallah diğer çiftçilerimizde kazasız belasız bir sezon geçirerek, tarlalarına ektikleri sebze ve meyveleri, ihraç ederler. Esnaf odası başkanı ve bir ziraat mühendisi olarak, Kulalı çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz” diye konuştu.
Tarlasında hasat yapan üretici Halil Kurt, uzun yıllar karnabahar üretiminden para kazandığını aktardı. Kurt; “85100 gün arasında çıkan karnabaharı, 10 dönüm tarla üzerine yaklaşık 27 bin adet ekmiştik. Bugün 90’ncı gündeyiz ve hasat heyecanımız başladı. Bir Karnabahar ortalama iki buçuk kilo ağırlığında oluyor. Çevre illere gönderiyoruz, lezzeti tercih ediliyor. Allah bereket versin.” ifadelerini kullandı.

MANİSA

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
YEREL HABERLER Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Salihli’nin sultanları evinde kaybetmiyor
YEREL HABERLER Salihli’nin sultanları evinde kaybetmiyor
Fitoterapi uzmanı Güngör'den 'tatula' uyarısı
YEREL HABERLER Fitoterapi uzmanı Güngör'den 'tatula' uyarısı
Salihli Belediyespor evinde kaybetti
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor evinde kaybetti
Ülküspor devreyi lider kapattı
YEREL HABERLER Ülküspor devreyi lider kapattı
Manisaspor - Çatalcaspor: 1-7
YEREL HABERLER Manisaspor - Çatalcaspor: 1-7
Somaspor - Pazarspor: 2-3
YEREL HABERLER Somaspor - Pazarspor: 2-3
TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Çatalcaspor: 7
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Çatalcaspor: 7
Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece
YEREL HABERLER Fotoğraf Kafe'de şiir dolu bir gece
Kaftanlar tabloya girdi siparişlere yetişemiyorlar Tablo içindeki Osmanlı kaftanlarına rağbet arttı Manisa’da Yunusemre Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen Osmanlı kaftanı işlemeli tablolar hem il içinden hem il dışından talep patlaması yaşadı
YEREL HABERLER Kaftanlar tabloya girdi siparişlere ...
Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu KOSGEB desteğiyle iş yeri sahibi oldu Manisa’da girişimci bir kadın aldığı girişimcilik sertifikası ile kendi iş yerini açtı
YEREL HABERLER Çalıştığı fabrikayı bırakıp kendi işini kurdu KOSGEB ...
Çocuklarla daha fazla vakit geçirilmeli
YEREL HABERLER Çocuklarla daha fazla vakit geçirilmeli
Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3
YEREL HABERLER Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Alanya Belediyespor: 3
EGEİD, Avrupalı gençleri Manisa’da ağırladı
YEREL HABERLER EGEİD, Avrupalı gençleri Manisa’da ağırladı
17 yaşındaki Ali'nin organları 5 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ali'nin organları 5 hastaya umut oldu
Manisa'da judoculara spor malzemeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Manisa'da judoculara spor malzemeleri dağıtıldı
Selendi’de yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Selendi’de yağmur duası yapıldı
Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı
YEREL HABERLER Bebeğini ölüme terk etmişti, tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X