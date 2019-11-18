Salihli, Kula ve Selendi’deki öğrencilere eşofman yardımı

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Salihli, Kula ve Selendi’de ilkokulda okuyan öğrencilere eşofman yardımı yapacak. Okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtım ile ilgili detaylar, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da katıldığı toplantıda ele alındı.

Salihli TSO’nun her yıl geleneksel hale getirdiği öğrencilere giyecek yardımı kapsamında bu yıl eşofman takımı dağıtımı yapılmasına karar verildi. Salihli’nin yanı sıra Kula ve Selendi’deki okullarda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yapılması kararlaştırılan eşofman yardımı ile ilgili Salihli TSO’da Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demirtaş’ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bundan önceki yıllarda mont dağıtımı yaptıklarını, bu yıl eşofman takımı dağıtımı konusunda mutabakat sağladıklarını anlatan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, dağıtım yapılacak okulların ve öğrencilerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini ve Kadınlar Birliği üyelerinin bizzat okulları ziyaret ederek eşofman kolilerini okul idarecilerine teslim edeceklerini anlattı. Özverili çalışmaları nedeniyle Kadınlar Birliği yönetimine teşekkür eden Yüksel, şu bilgileri verdi: “Eğitim alanında her türlü yardımı elimizden geldiği ölçüde yapıyoruz. Bu sene Salihli, Kula ve Selendi’deki Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullara toplam 800 adet altüst olmak üzere eşofman takımı dağıtımı yapacağız. Salihli TSO Kadınlar Birliği, kolileri okullara teslim edecek. Okul idarecileri de, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit edip bu takımları çocuklara ulaştıracak.”

Salihli TSO Yönetimi ve Kadınlar Birliği’ni eğitime verdikleri destekten dolayı kutlayan Salihli Kaymakamı Sağlam, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaların son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.