Manisa FK hız kesmiyor

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Yeni Çorumspor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda tek yürek oldu. Maçın ardından soyunma odasında "Şampiyon Manisa" tezahüratlarıyla büyük bir coşku yaşanırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, teknik heyet ve yönetimin galibiyet sevinci adeta tavan yaptı. En yakın rakibinin 6 puan önünde zirveye ambargo koyan Manisa FK, şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ligde 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 3 puanı Çorum'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara armağan etti. Duygu dolu anlar yaşayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, teknik heyet ve futbolcuları kutlayarak, "Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Bizlere yine büyük bir sevinç yaşattınız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.



MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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