Yunt-Der’in yeni başkanı İlyas Selçuk oldu

Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Spor ve Turizm Derneği’nin (YuntDer) 13. olağan kongresinde tek aday olan İlyas Selçuk derneğin yeni başkanı oldu.

Yuntdağlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Spor ve Turizm Derneği’nin (YuntDer) 13. olağan seçimli kongresi Şehzadeler ilçesi MASKİ İkiz Kule Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kongrenin divan başkanlığını Mehmet Özyolcu yaparken mevcut başkan Mustafa Uyumaz'ın aday olmadığı kongrede İlyas Selçuk tek aday oldu. Mustafa Uyumaz'ın da desteklediği İlyas Selçuk açık oylama yapılan kongrede 279 üyenin oyunu alarak derneğin yeni başkanı oldu.

YuntDer'in yeni Başkanı İlyas Selçuk dernek olarak Yuntdağı bölgesinin kalkınması için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek dernek yönetimine bugüne kadar hizmet verenlere teşekkür etti.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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