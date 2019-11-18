Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor'dan dev organizasyon

Turgutlu Belediyesi ile Turgutluspor "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla ortaklaşa futbol şenliği düzenleyecek.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla futbol şenliği düzenlemeye hazırlanıyor. U11 ve U12 Gruplarının katılacağı şenlikler 202122 Kasım tarihlerinde Irlamaz Spor Vadisi’nde gerçekleşecek. 15 takımın katılacağı turnuvada futbol şöleni yaşanacak. Turnuvaya Göztepe, Altınordu, Altay, Menemenspor, Manisa FK, Buca FK, Turgutluspor, Salihlispor, Murat Germen Spor Kulübü, Akhisar Yıldırımspor, Egelispor Kulübü, Selvilitepe Akademi, Ege Spor Kulübü, Kemalpaşa Özgürspor ve Genç Ordu Spor Kulübü'nün U11U12 takımları katılacak.

202122 Kasım tarihlerinde binlerce oyuncunun yer alacağı turnuvada sporculara ve antrenörlere özel yemekler servis edilecek. Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, "Bu organizasyon futbola katkı sunacak hemde camiaların bir araya gelmesini sağlacaktır. Küçük yaşta ki oyuncuların bu tip organizasyonlarda boy göstermesi kendi kişisel gelişimlerini de katkı sağlayacak" dedi.

Çocuklar için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her şey siz çocuklarımız için. Çocuklarımızın geleceği için. Bizler Turgutlulu olarak, Turgutlu Belediyesi olarak sporu önemsiyoruz, çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Amacımız bütün çocuklarımıza sporu sevdirmek ve spora yönlendirmek. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hem spor hem de kültürel kurslarımız faaliyetlerine devam etmekte, her geçen gün sayımız artmaktadır. Daha da gelişmek için elimizden gelen ne varsa hep birlikte yapacağız. Ben bu vesileyle, tüm çocuklarımızın '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, turnuvalarda sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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