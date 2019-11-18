Salihli TSO’dan Selendili öğrencilere eşofman desteği

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Selendi'de eğitim öğrenim gören ilkokul öğrencilerine eşofman yardımında bulundu.

Salihli TSO'nun yıllardır geleneksel hale getirdiği öğrencilere giyecek yardımı bu yıl da devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ilçede eğitim öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine 140 adet eşofman takımı yardımı yapıldı. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaptırılan eşofmanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve Şube Müdürü Zakir Okulmuş’a odanın Selendili yönetim kurulu üyesi olan başkan yardımcısı Yunus Kaya tarafından teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen değişik okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaptırılan eşofman takımlarını teslim alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, "Salihli Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum. Her yıl ilçedeki öğrencilerimize yardımlarda bulunuyorlar." dedi.

Odanın Selendili üyesi olan Başkan Yardımcısı Yunus Kaya ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önceden tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtım yapılacak okulların belirlendiğini belirterek, "Bu yıl da geleneksel hale getirdiğimiz yardımlar kapsamında öğrencilerimize eşofman takımı dağıtıyoruz. Bu kapsamda Selendi'de 140 adet öğrencimize eşofman takımının dağıtımı yaptık. Geleceğimizin Türkiye’sini yönlendirecek olan gençlerimize desteğimiz devam ettiriyoruz." dedi.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

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