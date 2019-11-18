Uyuşturucu sevkiyatı Manisa polisine takıldı Manisa’da yarım kilo metamfetamin ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 490 gram metamfetamin ve 3 bin 620 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Manisa’nın Salihli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele grup Amirliği ekipleri, şüpheli E.A. ve A.K.’yi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 3 bin 40 adet sentetik uyuşturucu hap ve 489,40 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi Salihli’ye getirdiği tespit edilen İ.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise 580 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., A.K. ve İ.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

MANİSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.