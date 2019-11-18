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'Resmin Öyküsü' isimli resim sergisi açıldı

İHA

Akhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde öğretici Velhan Bulgu'nun kursiyerleri tarafından hazırlanan Resmin Öyküsü isimli resim sergisi Akhisar Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi'nin de destekleri ile açılan sergi bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

'Resmin Öyküsü' isimli resim sergisi açıldı

Akhisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde öğretici Velhan Bulgu’nun kursiyerleri tarafından hazırlanan Resmin Öyküsü isimli resim sergisi Akhisar Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi’nin de destekleri ile açılan sergi bir hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.
Sanatın ve kursların topluma kazandırdığı etkinlerinden bahseden öğretici Veldan Bulgu’nun ardından konuşan kursiyer Hamide Şen, “Resim herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan günümüzde kavramsal bir boyuta ele alınması açısından hemen her malzemenin kullanabildiği bir anlatım sanatıdır. Bizler katıldığımız kurs sayesinde bu konudaki resim yeteneğimizi keşfedip çıkartma imkanı bulduk” dedi. Kursiyer Habibe Kara ise üzerinde çalıştığı ünlü ressam Vincent Van Gogh’un eseri hakkında bilgiler verdi.
Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk sergisini açtıklarını ifade eden Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, sanat ve sanatçının öneminden bahsederek, “Biz değerlerimize bağlı olan bir millet olarak sanatı toplum için tolumun değerlerinden güç alarak yapıyoruz. Yapılan sanat toplumun değerlerinden aykırı olmamalıdır” şeklinde konuştu.
Resmin aynı müzik gibi insan doğasının, insan duygularının çok güzel bir dışa vurumu olduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bu kadar güzel eserlerle gerçekten bizleri gururlandıran bizim ruhumuza dokunan eserlerle karşılaşacağımıza eminim. Her bir eserde emeği geçen başta öğretimiz olmak üzere tüm kursiyerlere teşekkür ederim. Gerek müziğe sanat, gerekse resime ilgi ve alaka gösteren insanlarımızın ve hatta çocuklarımızın bu şekilde büyümesini istiyoruz. Artık Türk gençliği sanatla, resimle, müzikle, estetikle çok güzel, daha güzel bir ülke yaratalım hep birlikte birleşerek çalışarak” dedi.

MANİSA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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