Manisa FK kale gibi

- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 13 maçta aldığı 12 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, son 4 maçta kalesini gole kapatarak alkış topladı. Siyah-beyazlılar, son 4 haftada rakip fileleri 9 kez sarsarken, kalesinde gol görmeyerek savunmasıyla da tam not aldı.

Bu periyotta Başkent Akademi'yi 1-0 (D), Tarsus İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup eden Manisa temsilcisi, Afjet Afyonspor (D) ve Yeni Çorumspor (D) engellerini 2-0'lık skorlarla aştı. Attığı 40 golle tüm liglerin en skorer takımı olan Manisa FK, yediği 10 golle defansta da başarılı bir performans sergiledi. Manisa Futbol Kulübü, bu hafta evinde Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek.



MANİSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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