Turgutlu Belediyesinden 100 çocuğa toplu sünnet

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 100 çocuğun sünnet düğünün yapılacağı “Turgutlu Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni” Pazar günü saat 12.00’de başlayacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni Pazar gün saat 12.00’de Ortapark Saat Kulesi önünde başlayacak. Lokma dağıtımı, mevlidi şerif okutulması ve sünnet çocuklarının fotoğraf çekiminin yapılacağı şölen saat 14.00’da Ortaparktan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına yapılacak olan kortej ile devam edecek. Saat 16.00’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanından kaldırılacak servisler ile Alyanss Garden Düğün Salonuna geçilecek.

Alyanss Garden Düğün Salonunda saat 19.00’a kadar yemek ve hediye dağıtımı yapılacak. Saat 19.00’da ise kına eğlencesi başlayacak ve şölen saat 22.00’da son bulacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Pazar günü Ortapark Saat Kulesi önünde saat 12.00’da başlayacak olan Toplu Sünnet Şöleniyle 100 çocuğumuzun sünnet merasimini gerçekleştireceğiz. Belediyemiz tarafından düzenlenen Toplu Sünnet Şölenine tüm vatandaşlarımız davetlidir.” dedi.

MANİSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:24

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