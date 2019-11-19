Salihlili muhtarlar Kuzey Kıbrıs'ı gezdi

Kardeş dernek olduğu Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) giden Salihlili muhtarlar Salihli’ye döndü.

Mehmet Güler Başkanlığı’ndaki Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından düzenlenen Kıbrıs gezisine dernek üyesi muhtarlar katıldı. Geziye katılan muhtarlar KKTC’nin kuruluşunun 36. yıldönümü Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Salihlili Muhtarlar daha sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen subay, astsubay, erbaş ve erlerin anısına inşa edilen Karaoğlanoğlu Şehitliğine ziyaret etti. Şehitler için dua eden muhtarlar, Salihlili şehit Yüzbaşı Ramiz Turan’ın kabrine Salihli’den götürülen toprak bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini de ziyaret eden muhtarlar, ayrıca KKTC'deki tarihi camileri ve mekanları gezdi.

Salihli Muhtarlar kardeş dernek olduğu Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, Paşaköy Belediye Başkanı Abil Tülücü ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif tarafından verilen yemeğe katıldı. Kıbrıs gezisini tamamlayan muhtarlar Salihli’ye döndü.

Kıbrıs gezisinden çok mutlu ayrıldıklarını belirten Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güler, kendilerine ulaşım desteği sağlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

MANİSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:24

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