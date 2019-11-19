Soba faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi Minik Hasret'in bisikleti yalnız kaldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatlarını kaybeden dede, nine ve torun toprağa verildi. Öte yandan zehirlenmeye neden olan soba ve sobaya ait boru parçaları evin arka tarafında bulunan boş arsaya bırakılırken sobanın yanında duran 10 yaşındaki Hasret'in bisikleti ise yürekleri dağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenen 10 yaşındaki Hasret Altıntaş ile dedesi Eraslan Altıntaş (84) ve ninesi Gülşen Altıntaş (80) için ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Recep Kara tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenazeler defnedilmek üzere mahalle mezarlığına götürüldü.

Cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Altıntaş ailesi ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Manisa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de acılı aileye destek olmak amacıyla çalışma başlattı.



Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre, olay 18 Kasım günü saat 16.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal mahallelerinden olan Dağhacıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altıntaş, 10 yaşındaki kızı Hasret'i sokakta göremeyince çiftçilikle uğraşan aynı mahallede oturduğu babası Eraslan Altıntaş (84) ve annesi Gülşen Altıntaş'ın (80) evine gitti. Kapıyı açmamalarından şüphelenen Mehmet Altıntaş, çevredekilerin de yardımıyla kapıyı kırarak içeriye girdi. Oda içerisinde annesi Gülşen, babası Eraslan ve kızı Hasret'i baygın vaziyette bulan Mehmet Altıntaş, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eraslan Altıntaş ve Gülşen Altıntaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babası Mehmet Altıntaş tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Hasret de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dede, nine ve torunlarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirtilirken, kesin ölüm sebebi için cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olayın ardından mahalleye giderek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

MANİSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:24

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