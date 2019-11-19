Veznelerde hafta sonu mesaisi

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vergi ödemelerini yapacak vatandaşlar için Yunusemre Belediyesi veznelerinin hafta sonu da hizmet vereceği açıklandı.

Yunusemre ilçesine ait Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerin son güne bırakılmaması istenirken, Yunusemre Belediyesi veznelerine giden vatandaşların nakit veya kredi kartı ile 2 Aralık 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapabileceği bildirildi. Belediye veznelerinin, hafta içi ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar için önümüzdeki 2 hafta sonu tam mesai yapacağı açıklandı. Ayrıca Halk Bankası şubeleri aracılığıyla ödeme yapma imkanı sunulan vatandaşlar, Yunusemre Belediyesinin İnternet sitesi içindeki ebelediye uygulamasından da borçlarını sorgulayıp ödemelerini yine İnternet üzerinden yapabilecekler.

MANİSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.