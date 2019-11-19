Restore edilen tarihi bina Kur’an kursu öğrencilerini ağırlıyor

Manisa Valisi Ahmet Deniz, restorasyonu tamamlanarak eylül ayından itibaren öğrencilerini ağırlamaya başlayan Yiğitbaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulunup öğrencilerle sohbet etti.

1928 yılında yapılan ve uzun yıllar Kur’an eğitiminin verildiği bina restore edilerek eylül ayından itibaren yeniden öğrencilerini ağırlamaya başladı. Vali Ahmet Deniz de üst katı kız öğrencilere yönelik Kur’an Kursu, alt katı ise üniversite öğrencilerine yönelik hat, musiki, yemek, kıraat kursları ve kitap okuma gibi kültürel faaliyetler için Diyanet Gençlik Merkezi olarak kullanılan Yiğitbaş Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

İl Müftü Vekili Ramazan Arba, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur’un eşlik ettiği ziyarette Kur’an Kursu Yönetici ve Öğreticisi Mukaddes Dilbaz tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında Vali Deniz’e bilgi verildi.

Kursta incelemelerde bulunan Vali Deniz, burada eğitim gören Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile de bir araya gelerek sohbet etti. Tarihi binanın yapıldığı günkü gibi yeniden öğrenciler ile hayat bulduğunu belirten Vali Deniz verilen kurslar ile kız öğrencilerin hayata daha donanımlı ve kültürlü olarak hazırlandığını belirterek yetkililere teşekkür etti.

MANİSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:24

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