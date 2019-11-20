Selendi'de öğretmenler doğa yürüyüşüyle stres attı

Manisa'nın Selendi ilçesinde ara tatil olması dolayısıyla organizasyon düzenleyen öğretmenler, doğa yürüyüşü yaparak stres attı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde Selendi'de görev yapan öğretmenler, mesleki çalışma kapsamında doğa yürüyüşü yaparak oksijen depoladılar. Selendi Devlet Bahçeli Kent meydanından başlayan yürüyüş, Selendi çayı boyunca Enezler mevki ve Gavur evi olarak bilinen bölgeye kadar devam ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Yürüyüş sonunda öğretmenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köfte ve ayran ikram edildi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği doğa yürüyüşünde öğretmenler yürüyüş boyunca keyifli vakit geçirerek dönem yorgunluğunu attı.

MANİSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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