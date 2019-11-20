Manisa'nın Kula ilçesinde özel bir anaokulunun velilerinden oluşan koro, çocuk haklarına dikkat çekmek için yazılan şarkıyı seslendirerek klip çekti. 25'i kadın 2'si erkek toplam 27 veliden oluşan koro, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla okul tarafından yazılan şarkıyı seslendirdi.

Kula'da eğitim hayatını sürdüren Özel Bilge Çocuk Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 'Çocuklar için sende söyle' sloganıyla yola çıkarak 'Büyük seslerden; küçük yüreklere' projesini gerçekleştirdi. Öğrenci velileri, okul öğretmenleri tarafından çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yazılan şarkıyı birlikte seslendirdi.

Belirli gün ve haftalar etkinlikleri çerçevesinde bir ilke imza atan Kula Özel Bilge Çocuk Anaokulu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir proje hayata geçirdi. Çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Çocuklar için sende söyle' sloganıyla yola çıkarak, öğrenci velilerinin tamamı, “Büyük seslerden; küçük yüreklere' projesini gerçekleştirdi. Okul öğretmenleri tarafından, öğrencilerin kendi haklarını bilen, başkalarının haklarına saygı duyan bireyler olarak yetişmesine vurgu yapılarak yazılan şarkıyı seslendiren 25'i kadın 2'si erkek toplam 27 veliden oluşan koro, öğrenci haklarına dikkat çekti.

Okul öğretmenleri tarafından yazılan bir şarkıyla öğrenci haklarına dikkat çekmek istediklerini belirten Kula Özel Bilge Çocuk Anaokulu Müdürü Hatice Ay, bu kapsamda öğrenci velileri ile birlikte güzel bir proje yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizi; kendi haklarını bilen, başkalarının haklarına saygı duyan bireyler olarak yetiştirmek, Irk, cinsiyet, dil, din, köken, siyasal ya da farklı görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocukların haklarına sahip çıkmak, Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaş ortamından korunma hakkının olduğunu kamuoyuna duyurmak, Çocukların mutluluk, sevgi, saygı anlayışı içinde, bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kamuoyuna duyurmak ve Çocuk Hakları konusunda farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Daha önce yapılmamış bir proje yaparak hem farkındalık oluşturmak, hem de Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yavrularımızın haklarına dikkat çekmek için, okul öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkılarıyla güzel bir video klip hazırladık. Okul öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Amacımız yavrularımızı iyi yetiştirerek; annebaba, bayrak ve vatan sevgisini aşılamak.”

Okulun hem öğretmeni, hem de velisi olduğunu ifade eden Nurdane Karaduman, "Okulumuzun hem velisi hem de öğretmeniyim. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Veliler ve öğretmenler olarak çok mutlu olduk. Şunu belirtmek isterim ki, sadece 20 Kasım’da değil, eğitim öğretim döneminin başından sonuna kadar, çocuklarımıza sadece kendi haklarını öğrenmeyi ve uygulatmayı değil, başka çocukların ve çevresinin haklarını korumayı, gözetmeyi ve başkalarının hak sınırına girmemeyi de aşılamaya çalışıyoruz. Sağ olsun, velilerimiz de bizi bu projede yalnız bırakmadılar, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir projenin hem kaynağı, hem parçası olmaktan çok mutluyum" dedi.

Çocuk hakları konusuna dikkat çekmek amacıyla böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden öğrenci velisi Kübra Kurt ise şunları söyledi:

"20 Kasım Çocuk Hakları Günü’nü kutlamak ve vurgulamak adına bir proje yaptık. Buna ben ve eşim katıldık. Böyle bir projeye katılmak bizi çok mutlu etti ve çok fazla eğlendik. Çocuk haklarını önce anne ve babaya aşılamak ve bilinçlendirmek adına böyle bir proje hazırlayan okul müdürü ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum.”

MANİSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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