Buharlı lokomotif Soma'nın oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde istasyonda çürümeye yüz tutmuş olan buharlı lokomotif İstasyon Meydanında sergilenecek.

Soma’da 50 yıldan beri atıl vaziyette duran dünyanın en büyük buharlı lokomotiflerinden biri İstasyon Meydanı'nda sergilenmeye hazırlanıyor. Soma’da yıllardır atıl vaziyette duran 4 lokomotiften sonuncusu Soma İstasyon meydanında sergilenmek için restore edildi. Soma’da 4 lokomotiften 2 tanesi 2016 yılında Gaziantep’e gönderilmişti. 1 tanesi ise 2019 yılı yaz aylarında Balıkesir’de şehir merkezinde sergilenmeye başlandı. Son olarak ilçede kalan ve İstasyon Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir çaba sarf edilen buharlı lokomotif ise İstasyon Meydanı'nda sergilenecek.

Uzun yıllar Devlet Demiryolları’na yük ve insan taşımacılığı yapılan ve bir döneme damgasını vuran ve kara tren olarak da bilinen buharlı lokomotif, İstasyon Meydanına ayrı bir görsellik katması bekleniyor.

MANİSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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