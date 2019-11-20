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Tuncay Erkan yaşarken anıldı “Yaşarken analım Tuncay Erkan Futbol Şenliği“ sona erdi

İHA

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından 'Yaşarken analım Tuncay Erkan küçükler Futbol Şenliği' gerçekleştirildi. 2009 doğumlu (U11) ile 2010 doğumlu (U10) takımlar arasında gerçekleşen turnuva kapsamında dereceye giren takımlara kupa takdim edildi.

Tuncay Erkan yaşarken anıldı “Yaşarken analım Tuncay Erkan Futbol Şenliği“ sona erdi

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından 'Yaşarken analım Tuncay Erkan küçükler Futbol Şenliği' gerçekleştirildi. 2009 doğumlu (U11) ile 2010 doğumlu (U10) takımlar arasında gerçekleşen turnuva kapsamında dereceye giren takımlara kupa takdim edildi.
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından Manisa’nın duayen futbol antrenörlerinden Tuncay Erkan adına 'Yaşarken Analım Tuncay Erkan Futbol Şenliği' düzenlendi. Evrenos Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde yapılan ve iki gün süren şenlik kapsamında 2009 doğumlular (U11) Pazartesi günü ve 2010 doğumlular (U10) Salı günü çim sahada maç yapma imkanı buldu.
Duayen Futbol antrenörü Tuncay Erkan’ın da katıldığı futbol şenliği kapsamında dereceye giren takımlara ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyesi meclis üyeleri, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Manisa Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Özer Şenoğlu, Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı, Yunusemre Belediyespor Sportif Direktörü Sedat Öngider, Yunusemre Belediyespor Alt Yapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, sporcu velileri ve antrenörler katıldı.
Duayen Futbol antrenörü Tuncay Erkan’a Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve protokol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren takımlar
Turnuvada 2009 (U11) doğumlularda birinci Altınordu, ikinci Gümüşordu, üçüncü Yamaçgücü, dördüncü ise Göztepe oldu.
2010 (U10) doğumlularda ise birinci Göztepe, ikinci Murat Germen, Üçüncü Karşıyaka, dördüncü Bornova Avr oldu. Dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

MANİSA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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