Başlama vuruşunu Çetin Akın yaptı, futbol şenliği başladı

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor tarafından düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Futbol Şenliğinde başlama vuruşunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptı.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için futbol şenliği başladı. Turnuvaya Göztepe, Altınordu, Altay, Menemenspor, Manisa FK, Buca FK, Turgutluspor, Salihlispor, Murat Germen Spor Kulübü, Akhisar Yıldırımspor, Egelispor Kulübü, Selvilitepe Akademi, Ege Spor Kulübü, Kemalpaşa Özgürspor ve Genç Ordu Spor Kulübü’nün U11U12 takımları katıldı. 3 gün sürecek olan turnuvanın başlangıç vuruşunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptı. Irlamaz Vadisinde başlayan turnuvanın ilk gününde kıyasıya maçlar oynanırken, festival havasında geçen turnuvanın ilk gününü ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç takımlara ve sporculara başarılar diledi.

MANİSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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