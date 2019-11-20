Muhtarlardan Başkan Kayda’ya teşekkür ziyareti

Kardeş dernek olduğu Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) giden Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler ve muhtarlar, gezi dönüşünde Salihli Belediye Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ulaşım desteğinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kendilerine ulaşım desteği sağlayan Başkan Kayda’ya teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Güler, Kuzey Kıbrıs Gezisi hakkında bilgiler verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Salihli’ye selam getirdiklerini belirten Dernek Başkanı Güler, ziyarette kardeş dernek oldukları Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme tarafından gönderilen tabloyu Başkan Zeki Kayda’ya takdim etti.

Kıbrıs gezisine katılan muhtarları ağırlayan Başkan Kayda, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine hediye gönderen Kıbrıs Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ile yönetimine teşekkür etti.

MANİSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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