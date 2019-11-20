Manisa'da 6 aylık eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Kocası tarafından öldürülen kadının tabutu çiçeklerle örtüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 6 aylık evli olduğu kocası tarafından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilk kocasından iki çocuğu olan 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, evde tartıştığı 6 aylık ikincisi kocası Alpaslan Nilitaş (36) tarafından yaşadıkları evde kafasından vurularak öldürüldü. Kocası tarafından öldürülen Nevin Nilitaş için Akhisar ilçesi Seyitahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Nevin Nilitaş'ın tabutunun çiçeklerle örtülmesi ise dikkat çekti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nilitaş Akhisar Yeni Mezarlığa defnedildi.



Cinayet nedeni 'Kıskançlık'

Öte yandan emniyette ifadesi alınan Alpaslan Nilitaş'ın eşiyle şiddetli geçimsizliğinin olduğu ve kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği öğrenildi. Ayrıca 6 aylık karısı Nevin Nilitaş'ı öldüren Alparslan Nilitaş'ın 26 Eylül'de sosyal medya hesabından eşiyle çekilen bir fotoğrafını paylaştığı ve fotoğrafa "Her şeyden vazgeçerim ama her şeyimden vazgeçmem" şeklinde not düştüğü dikkat çekti.



Olayın geçmişi

Olay, 19 Kasım akşamı saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 Sokak üzerinde bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belli olmayan bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce Alpaslan Nilitaş, evinde bulunan ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş’ı kafasında vurdu. Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri cinayet zanlısı Alpaslan Nilitaş’ı yakalayarak gözaltına aldı.

MANİSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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